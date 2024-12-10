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Катастрофа с «Абрамсами» на Украине только начинается

НАТО упорно отправляет свою боевую технику на Украину, где русские превращают ее в металлолом. Многие эксперты считали американские танки Abrams лучшими в мире, но в Донбассе они уничтожаются в больших количествах: к таким боям они не готовы.

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