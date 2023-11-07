Ипотека как роскошь и риски кредитной зависимости. Обзор Банки.ру

В 2024 году покупка квартиры в кредит может стать роскошью, пишет Forbes. Резкое повышение ключевой ставки — с июля она выросла в два раза, с 7,5% до 15% — сделало рыночные программы ипотеки заметно дороже для заемщиков.
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