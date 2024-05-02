США ввели санкции против IT-компаний России

Пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов Америки сообщила, что ПАО «Группа Астра», ряд компаний группы IBS и еще около 30 российских IT-компаний включены в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения.