В "Центре культуры и искусства" стартовал новый творческий сезон 💫 В ДК Победа ведется набор в клубные формирования для детей, молодежи и взрослых по следующим направлениям: 🍁Детский фольклорный ансамбль "Садовина" (от7 до 17 лет) Тел.