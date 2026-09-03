В "Центре культуры и искусства" стартовал новый творческий сезон 💫 В ДК Победа ведется набор в клубные формирования для детей, молодежи и взрослых по следующим направлениям: 🍁Детский фольклорный ансамбль "Садовина" (от7 до 17 лет) Тел.
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