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Закон, порядок, государство

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Полицейские трех стран обсудили вопросы приграничного сотрудничества на встрече в КНР

Делегация УМВД России по Забайкальскому краю посетила Китай с рабочим визитом. Его целью стало обсуждение вопросов развития приграничного сотрудничества между российскими, китайскими и монгольскими полицейскими, а также участие в спортивных мероприятиях.

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