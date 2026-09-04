На 90+4-й минуте матча 4-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал» (1:0) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес правильно не назначил повторный 11-метровый удар в пользу гостей, а видеоассистенты приняли верное решение, не вмешавшись в его действия, если оборудование и имевшиеся ракурсы позволили им точно определить местоположение защитника хозяев.