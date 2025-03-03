«Никс» отыграли 4 очка за последнюю минуту матча с «Хит» и победили в овертайме

«Никс» отставали по ходу матча 19 очков и проигрывали 4 очка на последней минуте основного времени. Благодаря мячу Ануноби после подбора и проходу Брансона гостям удалось сравнять счет на 105 в конце четвертой четверти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии