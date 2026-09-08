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SPLETNIK

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"Спасибо за смелость". Настя Ивлеева впервые после "отмены" снялась для модного бренда

"Спасибо за смелость". Настя Ивлеева впервые после "отмены" снялась для модного бренда

Настя Ивлеева стала лицом новой коллекции модного бренда одежды 1811. Блогер впервые после скандальной "голой" вечеринки и "отмены" после неё вернулась к сотрудничеству с модными брендами.

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