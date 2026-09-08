"Спасибо за смелость". Настя Ивлеева впервые после "отмены" снялась для модного бренда

Настя Ивлеева стала лицом новой коллекции модного бренда одежды 1811. Блогер впервые после скандальной "голой" вечеринки и "отмены" после неё вернулась к сотрудничеству с модными брендами.
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