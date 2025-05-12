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Экс-замглавы районного СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны СВО

Экс-замглавы районного СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны СВО

Экс-замглавы районного Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывоза арсенала стрелкового оружия из зоны проведения специальной военной операцию на территорию Ростовской области.

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