Росгвардия обеспечила безопасность горожан в День Победы

Сотрудники и военнослужащие подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с коллегами из МВД и других силовых структур обеспечивали правопорядок и общественную безопасность во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.