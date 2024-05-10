Росгвардия обеспечила безопасность горожан в День Победы

Сотрудники и военнослужащие подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с коллегами из МВД и других силовых структур обеспечивали правопорядок и общественную безопасность во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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