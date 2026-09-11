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Арест Буданова в Москве. Россия намерена сменить переговорщиков от Украины?

Арест Буданова в Москве. Россия намерена сменить переговорщиков от Украины?

Московский суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, теперь по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Иванов
Сергей Иванов

Ну и рожу отъел Буданов (почему бы не отъесть на ворованные западные деньги). Единственный вопрос:"Почему эта рожа ещё небо коптит?!" Неужели его нельзя умножить на ноль? Где же наши Петров и Боширов?

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецовизменено

Буданов хитрый "приспособленец" и будет говорить то, что нужно в соответствии с тем местом, которое он занимает.
Решение суда о заочном аресте - значит дело рассматривалось и он признан виновным в организации терактов.
Арест его, если он будет в составе делегации на переговорах, невозможен - это принцип неприкосновенности парламентариев.
Очень бы хотелось чтобы он оказался "в руках" правосудия.

Профиль пользователя Надежда
Надежда

Посмотрите на это лицо не отягощенное интеллектом, на нем же отпечаток всех болезней предков этого имбецила-человека с огромной степенью умственной отсталости (олигофрении). К сожалению, там таких очень много. И все у власти...