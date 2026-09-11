Арест Буданова в Москве. Россия намерена сменить переговорщиков от Украины?

Московский суд снова заочно арестовал главу офиса Владимира Зеленского и бывшего начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, теперь по делу о применении запрещенных методов ведения войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
- "Годами лавировала между политикой и прибылью": "Контора" расписала, почему не стоит особо жалеть "Яндекс"
- Всего пять минут - две жертвы. 18-летний мигрант обвиняется в нападениях на девушек в московских подъездах
Свежие комментарии
- Зеленский собстве...
- «Сними или уходи»...
- «Сними или уходи»...
На Буданыча нужен "стреляющий зонтик". И вооружить им Петрова и Боширова: ДВА выстрела - так оно будет надёжней.
надо было нашим грозным судам заочно всю хунту расстрелять.потом повесить,потом сжечь и закопать живьём.....а только потом вести с ними переговоры....всё равно было бы так же смешно и противно...
Ну и рожу отъел Буданов (почему бы не отъесть на ворованные западные деньги). Единственный вопрос:"Почему эта рожа ещё небо коптит?!" Неужели его нельзя умножить на ноль? Где же наши Петров и Боширов?
Буданов хитрый "приспособленец" и будет говорить то, что нужно в соответствии с тем местом, которое он занимает.
Решение суда о заочном аресте - значит дело рассматривалось и он признан виновным в организации терактов.
Арест его, если он будет в составе делегации на переговорах, невозможен - это принцип неприкосновенности парламентариев.
Очень бы хотелось чтобы он оказался "в руках" правосудия.
Эту гниду давно пора пристрелить, где наши спецслужбы?
Посмотрите на это лицо не отягощенное интеллектом, на нем же отпечаток всех болезней предков этого имбецила-человека с огромной степенью умственной отсталости (олигофрении). К сожалению, там таких очень много. И все у власти...
Автор, а ты какого рожна называешь эту мразь украинским функционером и разведчиком? Ты кто вообще? Да ещё, такой громкий заголовок..