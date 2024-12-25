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Владимирские новости

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В России пневматическое оружие больше не будут продавать несовершеннолетним

В России пневматическое оружие больше не будут продавать несовершеннолетним

Сколько всего пневматического оружия находится на руках у населения - никто не считал. Но это могут быть миллионы стволовВ России пневматическое оружие больше не будут продавать несовершеннолетним, сообщает "Российская газета".

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