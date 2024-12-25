В России пневматическое оружие больше не будут продавать несовершеннолетним

Сколько всего пневматического оружия находится на руках у населения - никто не считал. Но это могут быть миллионы стволовВ России пневматическое оружие больше не будут продавать несовершеннолетним, сообщает "Российская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)