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Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются ковидом

Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются ковидом

Клетки памяти не успевают вовремя начать вырабатывать антитела.Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург объяснил, почему привитые от ковида все равно могут заболеть.

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