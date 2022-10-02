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«Рубин» покатился вниз - команда Слуцкого уже шестая в таблице

«Рубин» покатился вниз - команда Слуцкого уже шестая в таблице

ФУТБОЛ. Первенство России. МЕЛБЕТ - Первая лига. 12-й тур Два тура подряд «Рубин» вместе с Леонидом Слуцким катится вниз по ступеням турнирной таблицы.

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