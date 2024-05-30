В Москве увеличилось количество велосипедов в прокате "Велобайк"

В Москве значительно увеличилось количество доступных велосипедов для городского проката "Велобайк". Сегодня горожане имеют возможность пользоваться более чем семью тысячами электровелосипедов и почти четырьмя тысячами стандартных механических.
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