Власти Тульской области установили лимит на число охотников в угодьях

В Тульской области определили, сколько человек смогут охотиться одновременно в местных угодьях. Это решение позволит регулировать поток охотников и сохранить природу региона, сообщила «ТСН24» со ссылкой на сайт местного правительства.
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