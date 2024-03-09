Россия готовит финансовый удар по Западу

Виктор Луговой

"Если пытаешься кого-то изолировать от своей финансовой системы, то, соответственно, будет уменьшаться объем самой системы." Как сказал один математик, - поймать тигра значит отгородить его клеткой. Но если в клетке окажется охотник, значит, тигр тоже будет отгорожен...