ПРОСТО О СЛОЖНОМ Есть поговорка - " С такими друзьями и враги не нужны". Только по отношению к действиям Запада её вполне можно переделать на другой лад.
Россия готовит финансовый удар по Западу
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Геннадий Бережнов
Хороший ход, полный вперёд!
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2 час.
Виктор Луговой
"Если пытаешься кого-то изолировать от своей финансовой системы, то, соответственно, будет уменьшаться объем самой системы." Как сказал один математик, - поймать тигра значит отгородить его клеткой. Но если в клетке окажется охотник, значит, тигр тоже будет отгорожен...
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2 час.
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