Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия готовит финансовый удар по Западу

Россия готовит финансовый удар по Западу

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Есть поговорка - " С такими друзьями и враги не нужны". Только по отношению к действиям Запада её вполне можно переделать на другой лад.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Хороший ход, полный вперёд!
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2 час.
Виктор Луговой
&quot;Если пытаешься кого-то изолировать от своей финансовой системы, то, соответственно, будет уменьшаться объем самой системы.&quot; Как сказал один математик, - поймать тигра значит отгородить его клеткой. Но если в клетке окажется охотник, значит, тигр тоже будет отгорожен...
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2 час.

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