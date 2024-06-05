Карагандинский зоопарк купил десять белочек

В карагандинском зоопарке новые обитатели: десять белочек купили в зоологическую коллекцию парка. Для этих маленьких, шустрых и симпатичных зверьков обустроили отдельный вольер, сообщает корреспондент ekaraganda.
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