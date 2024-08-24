Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Прикрылись пустыми словами. Вы же обвиняете Думу. Вот поэтому Вам я и указал, кто в думе правит бал. Вы сразу съехали...БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...
  • Александр Рожков
    Полагаю, что статью накарябали провокаторы...Украинцы вместе с...
  • Александр Рожков
    А те, кого они запретили, где остались? Пора уже научиться головой то думать...!Украина сжигает п...

БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

Диаспоры рвутся во власть? Штрихи к портрету не в меру трудолюбивых «специалистов» Глава узбекской диаспоры Равшанбек Курбанов добился того, чтобы с выборов сняли его оппонента – кандидата в муниципальные депутаты Савву Федосеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Шматков
ПЖИВ - аббревиатура В.В.Жириновского.
Ответить
11 час.
A
Albert
Чур-и зазнались, страх потеряли
Ответить
9 час.
Александр Рожков
Прикрылись пустыми словами. Вы же обвиняете Думу. Вот поэтому Вам я и указал, кто в думе правит бал. Вы сразу съехали со своей же темы и переключились на коррупцию, то есть на народ. В Думе нет народа, а есть представители партий.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх