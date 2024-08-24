БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО

Александр Рожков

Прикрылись пустыми словами. Вы же обвиняете Думу. Вот поэтому Вам я и указал, кто в думе правит бал. Вы сразу съехали со своей же темы и переключились на коррупцию, то есть на народ. В Думе нет народа, а есть представители партий.