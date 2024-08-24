Диаспоры рвутся во власть? Штрихи к портрету не в меру трудолюбивых «специалистов» Глава узбекской диаспоры Равшанбек Курбанов добился того, чтобы с выборов сняли его оппонента – кандидата в муниципальные депутаты Савву Федосеева.
БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ: ПРОБИВАЯ ДНО
Комментарии
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Николай Шматков
ПЖИВ - аббревиатура В.В.Жириновского.
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11 час.
A
Albert
Чур-и зазнались, страх потеряли
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9 час.
Александр Рожков
Прикрылись пустыми словами. Вы же обвиняете Думу. Вот поэтому Вам я и указал, кто в думе правит бал. Вы сразу съехали со своей же темы и переключились на коррупцию, то есть на народ. В Думе нет народа, а есть представители партий.
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1 час.
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