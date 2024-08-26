В Калужской области 4 года не могут убрать огромную лесную свалку

Целая гора мусора собралась в лесу неподалеку от железнодорожной станции «167 километр». Свалку обнаружил корреспондент «Калужских новостей»Целая гора мусора собралась в лесу неподалеку от железнодорожной станции «167 километр».
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