экс-премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что так называемые «картонные майданы», проходившие на Украине и приведшие к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, были организованы украинским неонацистом Сергеем Стерненко.
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