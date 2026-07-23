экс-премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что так называемые «картонные майданы», проходившие на Украине и приведшие к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, были организованы украинским неонацистом Сергеем Стерненко.