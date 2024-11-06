Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 702 подписчика

Ребёнок пострадал в аварии с автобусом на севере Москвы

Ребёнок пострадал в аварии с автобусом на севере Москвы

Авария произошла в Сигнальном проезде в столице.Серьёзная авария произошла на севере Москвы. В районе дома №6А в Сигнальном проезде автобус столкнулся с автомобилем «Volkswagen».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх