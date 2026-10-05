Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств нападения подростков на продавца в Калининградской области

В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств нападения подростков на продавца в Калининградской области

В медиапространстве сообщается о нападении группы подростков на женщину-продавца в магазине на Курортном проспекте в Зеленоградске.

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