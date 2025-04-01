Тяжёлые бои за Белгородскую Демидовку продолжаются, наши выбивают врага (КАРТА)

Ожесточённые бои в приграничье в Краснояружском районе не прекращаются 13 дней. ВСУ продолжают доставлять на бронетехнике к «зубам дракона» и отправлять пешком штурмовые группы через наши пограничные укрепления.
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