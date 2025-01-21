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Число женщин репродуктивного возраста в России снизилось на 1,5 млн человек

Число женщин репродуктивного возраста в России снизилось на 1,5 млн человек

Количество женщин детородного возраста в России уменьшилось с 35 до 34,3 млн с 2020 по 2023 год, сообщили в Минздраве.

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