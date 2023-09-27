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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Поздняков: «ОКР был вынужден значительно сократить штатный состав. Нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет»

«Безусловно, нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет. Все-таки одна из основных задач ОКР – подготовка к Олимпийским играм и участие в них.

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