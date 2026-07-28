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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кущенко о Сандлере: «Одной из его главных целей было попадание в Единую лигу. И когда эта мечта осуществилась, произошла страшная трагедия, оборвавшая его жизнь. Будем оказывать «Динамо» максимальную поддержку для участия в чемпионате»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил соболезнования по поводу смерти президента и главного тренера «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера .

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