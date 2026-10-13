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Нижегородская правда

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Встречи с теруправляющими Корпорации развития пройдут в Кулебакском и Сокольском округах

Встречи с теруправляющими Корпорации развития пройдут в Кулебакском и Сокольском округах

Предприниматели городского округа г. Кулебаки и Сокольского муниципального округа могут принять участие во встречах в формате «Инвестиционного часа» с территориальным управляющим Корпорации развития Нижегородской области.

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