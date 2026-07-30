Carvana Crashes After Earnings Outlook Disappoints Wall Street Carvana shares plunged in premarket trading after the online used-car retailer issued full-year earnings guidance that may fall short of Wall Street expectations, as vehicle sales growth slowed and profit per car declined.
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