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Zero Hedge

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Carvana Crashes After Earnings Outlook Disappoints Wall Street

Carvana Crashes After Earnings Outlook Disappoints Wall Street

Carvana Crashes After Earnings Outlook Disappoints Wall Street Carvana shares plunged in premarket trading after the online used-car retailer issued full-year earnings guidance that may fall short of Wall Street expectations, as vehicle sales growth slowed and profit per car declined.

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