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Царьград

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Эксперт назвал приемлемого для России будущего президента Украины

Эксперт назвал приемлемого для России будущего президента Украины

Социолог Фирсов раскрыл, каким должен быть следующий президент России.Какой президент Украины будет приемлемым для России? Об этом рассказал директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

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