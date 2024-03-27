Враг ударил по Крыму и получил в ответ "апокалипсис" под Львовом. Русская армия продолжает медленное продвижение.
Паника даже в Польше - враг ударил по Крыму: Что происходит на фронтах СВО
Комментарии
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Tania Еременко
Спасибо за добрые вести, Царьград! Дай нам БОГ!
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10 час.
BV
Boris Voronin
Дать 24 часа мирному населению покинуть ВСЕ населённые пункты и выжечь ВСЮ Западную хохляндию до тлеющих головёшек!!!
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Надо бы захватывать и расширять территорию захвата польской землицы организуя навечно Сувальский коридор навсегда взамен подаренных по результатам ВОВ Сталиным немецких земель и утешить поляков в том , что русские обещали изменения и пришли теперь уже за своим
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3 час.
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