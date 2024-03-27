Паника даже в Польше - враг ударил по Крыму: Что происходит на фронтах СВО

Дать 24 часа мирному населению покинуть ВСЕ населённые пункты и выжечь ВСЮ Западную хохляндию до тлеющих головёшек!!!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Надо бы захватывать и расширять территорию захвата польской землицы организуя навечно Сувальский коридор навсегда взамен подаренных по результатам ВОВ Сталиным немецких земель и утешить поляков в том , что русские обещали изменения и пришли теперь уже за своим