Запрет "родового туризма": Путин лишил "халявных" денег миллионы приезжих

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demyr150648

Люблю русский народ. И проблемы видит и своевременно реагирует на них и за страну свою жизни положит, но спасет, победит, достигнет. Но... слишком медленно катится по проселочной дороге на "Москвиче" с механической коробкой передач вековое российское время. Долго бензин заливаем (цены-то неподъемные, масло для двигателя хорошее в дефиците, водитель употребляет... В общем, и вроде, как и есть все, а вожаки хреновые: то рулить не знают куда, то доверяют всем, то наивные, а то и вообще из-за бугра... И глухие все, как один - глас народа вопиющего им не слышен, но наглые требования мигрантов и олигархов - слышат отлично. Еще Наполеон говорил про армию баранов во главе со львом, которая разнесет армию львов во главе с бараном. ВСпомним Пашу Мерседесса или Сердюковщину с куче бля...ей в здании МО. Но сейчас что-то изменилось, или время течет по прежнему?