Nintendo отложила старт предзаказов Nintendo Switch 2 в Канаде за день до их открытия — в...

Nintendo отложила старт предзаказов Nintendo Switch 2 в Канаде за день до их открытия — всё из-за СШАНовая тарифная политика США в сфере таможенного контроля уже обернулась для страны бессрочной задержкой открытия предзаказов Nintendo Switch 2, а теперь «аукнулась» и для канадских фанатов Nintendo.