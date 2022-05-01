Билл Гейтс не ждет, а готовится к тёмным векам

Билли наш Гейтс записал тут видосик на днях, в котором четко дает понять, что первому миру (точнее населению - некогда обширному среднему классу) пора готовится к темным векам - переходить на упрощенные технологии времен римской империи так сказать.
Билли наш Гейтс записал тут видосик на днях, в котором четко дает понять, что первому миру (точнее населению - некогда обширному среднему классу) пора готовится к темным векам - переходить на упрощенные технологии времен римской империи так сказать.
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