REUTERS/Carl Court Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли в мае 2024 года, является диктатором, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом.
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