Бочкарёв: В 2024 году уникальные идентификационные номера объектов строительства продолжат внедрять в процессы и услуги в сфере строительства

В настоящее время уникальные идентификационные номера объектов строительства (УИН) активно применяются в городских информационных системах при реализации процессов в сфере строительства, и в 2024 году это направление продолжит развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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