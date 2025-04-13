Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что нам с Укруинушкой делать?

Что нам с Укруинушкой делать?

  Тут начался ажиотаж по поводу якобы американского предложения о разделе Украины по примеру послевоенного Берлина.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
А чем нас не устраивают границы Окраины на январь 1991 года? Насколько мне помнится в январе 1991 года Окраина России находилась ещё в составе России. А долги, которые Окраина нахапала у врагов России, Россия выплачивать не обязана. А если кто из стран Гейропы будет недоволен, применить к ним репарации за то оружие, которым убивали русских. А укронацистов на территории России держать не надо: пусть сваливают в свою любимую Гейропку или Канадку.
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16 час.
Урал Ахмадеев
Как что? Мочить!
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10 час.
Александр Симаков
Где ты вычитал про январь-то 1991 года?  Но даже если следовать твоей логие, то даже в составе СССР у Украины были свои границы, внутри которых находились и Крым, и Донбасс и прочие области, вошедшие в Ссостав России.   Прежде чем что-то применять (репарации к Европе), подумай, как ты сможешь с них эти репарации стребовать...
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8 час.
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