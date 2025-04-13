Что нам с Укруинушкой делать?

Leonid PlиGin

А чем нас не устраивают границы Окраины на январь 1991 года? Насколько мне помнится в январе 1991 года Окраина России находилась ещё в составе России. А долги, которые Окраина нахапала у врагов России, Россия выплачивать не обязана. А если кто из стран Гейропы будет недоволен, применить к ним репарации за то оружие, которым убивали русских. А укронацистов на территории России держать не надо: пусть сваливают в свою любимую Гейропку или Канадку.