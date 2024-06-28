Семейному бизнесу нужна законодательная основа

Председатель комитета Уральской ТПП по семейному и социальному предпринимательству Евгения Курдина и руководитель Новоуральского филиала Палаты Инна Преображенская 28 июня приняли участие в конференции «Бизнес от сердца.
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