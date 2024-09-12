❗️⚡️Мариуполь, Белосарайская коса! Также фиксируется периодическая детонация различного могущества. Радиус разлета практически отсутствует.
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❗️⚡️Мариуполь, Белосарайская коса! Также фиксируется периодическая детонация различного могущества. Радиус разлета практически отсутствует.