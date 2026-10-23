❗️«Три выговора — увольнение»: Аксёнов запретил снимать взыскания с крымских чиновников без своего согласия Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все чиновники, получившие три выговора, должны быть уволены.
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