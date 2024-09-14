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Закон, порядок, государство

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Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» награжден государственными наградами на боевых позициях в Запорожской области

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» награжден государственными наградами на боевых позициях в Запорожской области

Расчету орудия Д-30 были вручены медали за успешное выполнение боевых задач. Командир орудия с позывным «Батарейка» удостоен медали «За Отвагу».

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