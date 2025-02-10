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Царьград

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Атака отражена. Дроны ВСУ совершили налёт на Ростовскую область

Атака отражена. Дроны ВСУ совершили налёт на Ростовскую область

Информации о пострадавших и разрушениях нетАтаку дронов ВСУ отражали средства противовоздушной обороны в ночь на 10 февраля в Ростовской области.

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