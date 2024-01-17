Россияне начали массово жаловаться на сбой в WhatsApp

Пользователи WhatsApp по всей России жалуются на работу мессенджера. По данным сайта «Сбой.рф», отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 08:59 по московскому времени было зарегистрировано свыше 1,3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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