Россияне начали массово жаловаться на сбой в WhatsApp

Пользователи WhatsApp по всей России жалуются на работу мессенджера. По данным сайта «Сбой.рф», отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 08:59 по московскому времени было зарегистрировано свыше 1,3 тыс.