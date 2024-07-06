В продажу выходит книга под названием «Тариф «Сны и сказки». Четыре путешествия Даши Кузнецовой». Алексей Олейников написал сказку о водителе такси предоставлено Пресс-службойГлавные герои сказки — водитель такси Иван Михайлович и его дочка Даша.