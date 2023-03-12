Катастрофа армии Потоцкого под Корсунем

Юлиуш Коссак, Встреча Тугай-бея и Хмельницкого под Корсунем Продолжение боевых действий Не зная о поражении своего авангарда (Битва под Жёлтыми Водами), коронное войско гетманов Потоцкого и Калиновского продолжало идти на юг.