С «Капитал - строитель жилья!» мечты исполняются легко!

Дом «Ванильный» особенно популярен, так как уже готовится к сдаче. Прямо за домом детская площадка по системе Монтессори, где ваш ребенок не только будет играть, но и развиваться по всем показателямВ доме «Ванильный» действуют весенние скидки на квартиры до 20%.