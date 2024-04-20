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Бизнес журнал. Центр

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С «Капитал - строитель жилья!» мечты исполняются легко!

С «Капитал - строитель жилья!» мечты исполняются легко!

Дом «Ванильный» особенно популярен, так как уже готовится к сдаче. Прямо за домом детская площадка по системе Монтессори, где ваш ребенок не только будет играть, но и развиваться по всем показателямВ доме «Ванильный» действуют весенние скидки на квартиры до 20%.

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