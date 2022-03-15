Карпин о Дзюбе: «Он попросил его не вызывать на этот сбор в связи с непростой ситуацией на Украине, где у Артема много родственников»

Валерий Карпин объяснил, почему снова не вызвал Артема Дзюбу в сборную. Нападающий «Зенита» не вошел в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор национальной команды.

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