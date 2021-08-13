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Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками

Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками

Сбер передал подарки, всем клиентам, получившим государственные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для подготовки к школе, на счета и карты банка, сообщили в компании.

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