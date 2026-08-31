Дмитриев: диалог России с США продолжается, несмотря на попытки его сорвать

Диалог между Россией и США продолжается. Об этом журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.