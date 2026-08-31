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Газета.ру

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Дмитриев: диалог России с США продолжается, несмотря на попытки его сорвать

Дмитриев: диалог России с США продолжается, несмотря на попытки его сорвать

Диалог между Россией и США продолжается. Об этом журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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