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Врач Викулов: есть 7-10 дней для принятия мер после укуса энцефалитного клеща

Врач Викулов: есть 7-10 дней для принятия мер после укуса энцефалитного клеща

Вирусолог Георгий Викулов подчеркнул важность оперативных действий после укуса энцефалитного клеща. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что после укуса зараженного клеща имеется период от семи до десяти дней для принятия профилактических мер.

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