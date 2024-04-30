Врач Викулов: есть 7-10 дней для принятия мер после укуса энцефалитного клеща

Вирусолог Георгий Викулов подчеркнул важность оперативных действий после укуса энцефалитного клеща. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что после укуса зараженного клеща имеется период от семи до десяти дней для принятия профилактических мер.